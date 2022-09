Grande Fratello Vip, nuovo indizio: il punto sui concorrenti (Di venerdì 2 settembre 2022) Grande Fratello Vip, spunta un nuovo indizio per un futuro vippone. Intanto ecco le ipotesi sui concorrenti della settima edizione Dalla pagina ufficiale del reality Mediaset, Il Grande Fratello Vip, salta fuori un nuovo indizio. Il programma inizierà tra qualche giorno, esattamente lunedì 19 settembre. Anche quest’anno il reality sarà condotto dal direttore di Chi, Alfonso Signorini, con la collaborazione in studio delle opinioniste Orietta berti e Sonia Bruganelli, che torna per il secondo anno consecutivo a seguire le dinamiche della casa. Proprio in un’intervista la Bruganelli ha detto la sua opinione sulla collega: «Ora è diverso. Sarò con Orietta Berti: l’ammiro e la stimo, non si prende sul serio, come me». E ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 settembre 2022)Vip, spunta unper un futuro vippone. Intanto ecco le ipotesi suidella settima edizione Dalla pagina ufficiale del reality Mediaset, IlVip, salta fuori un. Il programma inizierà tra qualche giorno, esattamente lunedì 19 settembre. Anche quest’anno il reality sarà condotto dal direttore di Chi, Alfonso Signorini, con la collaborazione in studio delle opinioniste Orietta berti e Sonia Bruganelli, che torna per il secondo anno consecutivo a seguire le dinamiche della casa. Proprio in un’intervista la Bruganelli ha detto la sua opinione sulla collega: «Ora è diverso. Sarò con Orietta Berti: l’ammiro e la stimo, non si prende sul serio, come me». E ...

