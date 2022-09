Gran Bretagna: nuovo forfait della Regina, non presenzia a Highland Games (Di venerdì 2 settembre 2022) LONDRA – Nuova defezione per la 96enne Regina Elisabetta, costretta a rinunciare quest’anno ad assistere di persona ai popolari Highland Games del Braemar Gathering in calendario domani: tradizionale appuntamento organizzato in Scozia in suo onore durante il periodo che ella è solita trascorrere a fine estate nella residenza scozzese di Balmoral. La decisione, come riporta la Bbc, è stata comunicata oggi da fonti di corte. La sovrana si farà rappresentare alla manifestazione ancora una volta dal principe Carlo, primogenito ed erede al trono. Le fonti hanno precisato che Elisabetta resterà invece a Balmoral, a causa dei problemi di mobilità di cui soffre ormai da diversi mesi fra alti e bassi, come da lei stessa confessato in pubblico a inizio anno. Il forfait agli Highland Games ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 2 settembre 2022) LONDRA – Nuova defezione per la 96enneElisabetta, costretta a rinunciare quest’anno ad assistere di persona ai popolaridel Braemar Gathering in calendario domani: tradizionale appuntamento organizzato in Scozia in suo onore durante il periodo che ella è solita trascorrere a fine estate nella residenza scozzese di Balmoral. La decisione, come riporta la Bbc, è stata comunicata oggi da fonti di corte. La sovrana si farà rappresentare alla manifestazione ancora una volta dal principe Carlo, primogenito ed erede al trono. Le fonti hanno precisato che Elisabetta resterà invece a Balmoral, a causa dei problemi di mobilità di cui soffre ormai da diversi mesi fra alti e bassi, come da lei stessa confessato in pubblico a inizio anno. Ilagli...

