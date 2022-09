Gragnano (Napoli), 13enne precipitato da una finestra al quarto piano e morto: si indaga per istigazione al suicidio (Di venerdì 2 settembre 2022) commenta Si indaga sulla morte del ragazzo di 13 anni precipitato dalla finestra della sua abitazione al quarto piano di una palazzina di Gragnano (Napoli). In un primo momento era sembrato che si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 settembre 2022) commenta Sisulla morte del ragazzo di 13 annidalladella sua abitazione aldi una palazzina di). In un primo momento era sembrato che si ...

