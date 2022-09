Internazionale : L’hotspot dell’isola di Lampedusa è sovraffollato da mesi. Gli sbarchi sono diminuiti, ma i politici impegnati nell… - BelpietroTweet : Mentre Letta si scaglia contro la Meloni per un video, escono gli impressionanti dati del Viminale sui crimini comm… - PagellaPolitica : Salvini dice che quando era ministro dell’Interno ha «azzerato gli sbarchi» di migranti irregolari. I numeri del Mi… - giusemus : RT @EsteriLega: Gli sbarchi aumentano ancora - EsteriLega : Gli sbarchi aumentano ancora -

ilGiornale.it

Parla l'ex presidente del Senato, candidato con Giorgia Meloni Sullo stesso argomento: Meloni fermadella società civile nelle liste di FdI "Prima l'Italia, dopo Macron. Sono il ...Letta: il problema dei flussi migratori in Italia sono i giovani che se ne vanno Il segretario del Pd replica alla leader di Fratelli d'Italia che propone un blocco navale controdegli ... Gli sbarchi aumentano ancora. Si rischiano 100mila migranti Record di arrivi ad agosto, anche su barche a vela. Gli affari d'oro degli scafisti: 1 milione di euro a viaggio ...Cresce ancora l'offerta del nostro quotidiano on line, il più seguito sul Napoli, che non poteva mancare sulla nuova piattaforma ...