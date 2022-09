Giovanni Verga, il padre del Verismo (Di venerdì 2 settembre 2022) Il 2 Settembre 1840 nacque a Catania Giovanni Carmelo Verga di Fontanabianca. Egli fu uno scrittore italiano noto per essere il maggiore esponente del Verismo, una corrente letteraria derivante dal Naturalismo; il suo obiettivo era quello di fotografare la realtà sociale, politica ed economica senza omettere gli aspetti più negativi. Due delle sue opere più importanti furono: “I malavoglia” e “Rosso Malpelo”. : vita e pensiero “Il mare non ha paese nemmeno lui ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare di qua e di là dove nasce e muore il sole”. Giovanni Verga Verga si avvicinò al Verismo a causa della opposizione alla frivolezza degli ambienti mondani. Il ritorno alle radici, l’attenzione alla questione meridionale furono gli elementi che lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Il 2 Settembre 1840 nacque a CataniaCarmelodi Fontanabianca. Egli fu uno scrittore italiano noto per essere il maggiore esponente del, una corrente letteraria derivante dal Naturalismo; il suo obiettivo era quello di fotografare la realtà sociale, politica ed economica senza omettere gli aspetti più negativi. Due delle sue opere più importanti furono: “I malavoglia” e “Rosso Malpelo”. : vita e pensiero “Il mare non ha paese nemmeno lui ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare di qua e di là dove nasce e muore il sole”.si avvicinò ala causa della opposizione alla frivolezza degli ambienti mondani. Il ritorno alle radici, l’attenzione alla questione meridionale furono gli elementi che lo ...

