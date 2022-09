Giovanni Paolo I, dal Conclave al funerale: diario di un pontificato durato solo 33 giorni (Di venerdì 2 settembre 2022) Città del Vaticano – Appena 33 giorni. Tanto è durato il pontificato di Giovanni Paolo I, al secolo Albino Luciani. La sua elezione avviene alla fine di agosto del 1978. L’extra omnes viene pronunciato alle ore 19 del 25 agosto. Ha così inizio il Conclave, il primo dopo il Concilio Vaticano II. Il 26 agosto, alla quarta votazione, dopo appena 24 ore dalla chiusura delle porte della Cappella Sistina, il Patriarca di Venezia raggiunge il quorum con un consenso pressoché unanime, accetta l’elezione e prende il nome di Giovanni Paolo. Alle 19.20, dopo poco più di 24 ore dall’extra omnes, il cardinale protodiacono Pericle Felici annuncia: “Habemus Papam”. Alle 19.30 Giovanni Paolo I si affaccia dalla loggia centrale della ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 2 settembre 2022) Città del Vaticano – Appena 33. Tanto èildiI, al secolo Albino Luciani. La sua elezione avviene alla fine di agosto del 1978. L’extra omnes viene pronunciato alle ore 19 del 25 agosto. Ha così inizio il, il primo dopo il Concilio Vaticano II. Il 26 agosto, alla quarta votazione, dopo appena 24 ore dalla chiusura delle porte della Cappella Sistina, il Patriarca di Venezia raggiunge il quorum con un consenso pressoché unanime, accetta l’elezione e prende il nome di. Alle 19.20, dopo poco più di 24 ore dall’extra omnes, il cardinale protodiacono Pericle Felici annuncia: “Habemus Papam”. Alle 19.30I si affaccia dalla loggia centrale della ...

