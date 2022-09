Giovanni muore sulla strada. Era tornato in Italia per le vacanze: aveva 25 anni (Di venerdì 2 settembre 2022) Ancora sangue sulle strade Italiane e l’ennesima giovane vittima, che aumenta il tragico bollettino di questa estate 2022. Giovanni Catanzaro aveva solamente 25 anni ed è morto in Sicilia, esattamente nel comune di Giarre (Catania) in seguito ad un violentissimo incidente. Stando ad una prima dinamica del sinistro, intorno all’1.30 di notte, la moto che stava guidando si è schiantata con forza contro un’automobile e non c’è stato alcuno scampo per lui, che è praticamente deceduto sul posto. Un dolore immenso per parenti e amici. La storia di Giovanni Catanzaro è davvero particolare, visto che ormai non viveva più in Italia e si era recato nella nostra nazione solamente per trascorrere una rilassante vacanza con la sua famiglia. Ma purtroppo è morto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Ancora sangue sulle stradene e l’ennesima giovane vittima, che aumenta il tragico bollettino di questa estate 2022.Catanzarosolamente 25ed è morto in Sicilia, esattamente nel comune di Giarre (Catania) in seguito ad un violentissimo incidente. Stando ad una prima dinamica del sinistro, intorno all’1.30 di notte, la moto che stava guidando si è schiantata con forza contro un’automobile e non c’è stato alcuno scampo per lui, che è praticamente deceduto sul posto. Un dolore immenso per parenti e amici. La storia diCatanzaro è davvero particolare, visto che ormai non viveva più ine si era recato nella nostra nazione solamente per trascorrere una rilassante vacanza con la sua famiglia. Ma purtroppo è morto ...

