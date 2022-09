Giovanni Favilli è il nuovo console generale d’Italia in Russia

(Di venerdì 2 settembre 2022) E’ arrivato a Mosca lunedì 8 agosto, ha assunto l’incarico didal 10. Per diverse settimaneha atteso a Siena il rilascio delle credenziali e il nulla osta del governo russo e del presidente Putin. Come è scontato notare, questa non è una fase felice nei rapporti diplomatici tra Italia e Federazione russa. Le tensioni conseguenti alla guerra scatenata da Putin contro l’Ucraina e le sanzioni occidentali contro Mosca, hanno esacerbato gli animi. Fino al punto che il ministro degli Esteri russo ha convocato, il 21 giugno, l’ambasciatore italiano Giorgio Starace.è nato a Siena nel 1968, prima di arrivare a Mosca era a capo dell’Ufficio della Direzioneper la promozione del Sistema ...

