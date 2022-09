Giovani, costosi e da valorizzare: il mercato di prospettiva dell’Atalanta si affida ancora al mago Gasp (Di venerdì 2 settembre 2022) Alleluia, il mercato in piena quarta giornata ha esposto il cartello “The End”, la musica è finita salvo per gli svincolati per i quali suona il disco “Châteaux de sable sont écroulés”. Castelli di sabbia sono crollati, “d’amour fanès”. Di amore sbiadito, vale per Ilicic da molti cercato e mancato per i costi di ingaggio, fino alla risoluzione consensuale, parrebbe per circa la metà dei 2 milioni netti che lo vincolavano ancora per un anno. Damiano Tommasi, ora sindaco di Verona, nel 2004 da giocatore della Roma si ridusse lo stipendio al minimo sindacale (1.500 euro al mese) per un grave infortunio. Lo sloveno ha dato tanto all’Atalanta e molto ha ricevuto dalla società, ora potrebbe vestire una nuova maglia (non mancano le richieste) lontano da Bergamo. Non credo piacerà a tutti. Questo è il pianeta calcio di oggi dove la voce “cachet”, a cui molti ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 settembre 2022) Alleluia, ilin piena quarta giornata ha esposto il cartello “The End”, la musica è finita salvo per gli svincolati per i quali suona il disco “Châteaux de sable sont écroulés”. Castelli di sabbia sono crollati, “d’amour fanès”. Di amore sbiadito, vale per Ilicic da molti cercato e mancato per i costi di ingaggio, fino alla risoluzione consensuale, parrebbe per circa la metà dei 2 milioni netti che lo vincolavanoper un anno. Damiano Tommasi, ora sindaco di Verona, nel 2004 da giocatore della Roma si ridusse lo stipendio al minimo sindacale (1.500 euro al mese) per un grave infortunio. Lo sloveno ha dato tanto all’Atalanta e molto ha ricevuto dalla società, ora potrebbe vestire una nuova maglia (non mancano le richieste) lontano da Bergamo. Non credo piacerà a tutti. Questo è il pianeta calcio di oggi dove la voce “cachet”, a cui molti ...

alessio18247005 : @augustociardi75 @stra_roma Perché non ti convincerebbe? Trattano i giovani su tik tok come dei deficienti, pensate… - Leonardopompeo7 : Abbiamo venduto dei giovani discretamente forti annullando quel poco di programmazione per prendere giocatori matur… - RivistaUndici : C'è anche qualche traccia della nostra Serie A, ma solo negli affari in uscita. - ilariad1987 : @NicoSchira Purtroppo è un dato di fatto, la Juve ha una serie di centrocampisti mediocri e costosi che frenano la… - MinaInterista : Esistono solo giovani con un po' d'esperienza costosi? No di certo. Esistono giovani che hanno giocato nelle serie… -