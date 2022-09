Giorgia Meloni sconvolta a Perugia, accolta da questo coro: mamma mia... | Video (Di venerdì 2 settembre 2022) Piazza dopo piazza, incontro dopo incontro, comizio dopo comizio. La campagna elettorale di Giorgia Meloni, incessante come quella degli altri leader, prosegue. E l'ultima tappa toccata dalla leader dei Fratelli d'Italia, dati sempre più in alta nei sondaggi, è la meravigliosa città di Perugia. E a far scalpore e notizia è l'accoglienza riservata dal capoluogo dell'Umbria. La piazza è gremita, non ci entra più uno spillo: bandiere, cori e quando la Meloni arriva sul palco l'ovazione, gli applausi e il coro Giorgia-Giorgia. Insomma, un bagno di affetto, di stima e di pubblico che la dice molto lunga sul potenziale di FdI alle elezioni dell'imminente 25 settembre. La leader di FdI, sui suoi profili social, ha pubblicato due Video ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Piazza dopo piazza, incontro dopo incontro, comizio dopo comizio. La campagna elettorale di, incessante come quella degli altri leader, prosegue. E l'ultima tappa toccata dalla leader dei Fratelli d'Italia, dati sempre più in alta nei sondaggi, è la meravigliosa città di. E a far scalpore e notizia è l'accoglienza riservata dal capoluogo dell'Umbria. La piazza è gremita, non ci entra più uno spillo: bandiere, cori e quando laarriva sul palco l'ovazione, gli applausi e il. Insomma, un bagno di affetto, di stima e di pubblico che la dice molto lunga sul potenziale di FdI alle elezioni dell'imminente 25 settembre. La leader di FdI, sui suoi profili social, ha pubblicato due...

poli_flo : RT @AlRobecchi: Fa bene il Pd a indignarsi per i cimiteri per i feti che vuole Giorgia Meloni. Una schifezza e uno schiaffo alle donne, cos… - el_Diez79 : RT @DavideR46325615: Era il 16 dicembre 2011 quando alla Camera dei Deputati passò la Riforma Fornero e tra i 393 voti favorevoli c'era anc… - Trenchap : RT @valeriorenzi: Il Foglio continua il suo instancabile lavoro di accreditamento di Giorgia Meloni come se non proprio moderata, pronta a… - SimplyBenny : RT @chenesannotutti: giorgia meloni nata in una famiglia monogenitoriale, ha concepito una figlia fuori dal matrimonio e vuole imporre le s… - veratto_A : RT @DavideR46325615: Era il 16 dicembre 2011 quando alla Camera dei Deputati passò la Riforma Fornero e tra i 393 voti favorevoli c'era anc… -