Ginnastica artistica, Europei 2024 in Italia: da Napoli ci si sposta a Rimini prima delle Olimpiadi (Di venerdì 2 settembre 2022) Gli Europei 2024 di Ginnastica artistica si disputeranno in Italia, ma nelle ultime ore è stato annunciato un cambio di sede. Inizialmente la rassegna continentale era stata assegnata a Napoli, ma su richiesta della FederGinnastica nazionale ci si sposterà a Rimini. Sarà l'appuntamento principale dell'accordo siglato pochi giorni fa con la Regione Emilia-Romagna. La kermesse rappresenterà un notevole banco di prova in vista delle Olimpiadi di Parigi. Al momento non sono ancora state definite le date precise, ma l'evento andrà in scena in primavera (tradizionalmente tra aprile e maggio). Gli Europei torneranno alle nostre latitudini a distanza di 15 anni dall'edizione di Milano 2009, ...

