Gianni Morandi | sui social la foto delle mani dopo l’incidente di marzo 2021 | “Voglia di urlare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 settembre 2022) Auna caduta in un rogo di sterpaglie, aveva riportato gravi ustioni su diverse parti del corpo. Ma sul volto diil sorriso non manca mai e,, “l’eterno ragazzo” ha affrontato le difficoltà con grande determinazione. Il cantante non ha mai nascosto il suo lungo percorso di riabilitazione e poche ore fa, sul suo profilo, ha condiviso unasue, forse le più danneggiate dall’accaduto.“di”, ha scrittoa corredo dello scatto che mostra le lesioni alle(soprattutto sulla destra).il successo di Sanremo 2022 con il brano Apri ...