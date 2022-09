Gianni Morandi | la prima foto delle mani dopo l’incidente | “Voglia di urlare”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 2 settembre 2022)per lavolta ha mostrato la sua mano destra. Per mesi ha dovuto tenerle coperte dai bendaggi. Tutto ciò a causa di un incidente che risale a un anno e mezzo fa, precisamente a marzo 2021. L’artista aveva riportato varie ustioni, specialmente alla mano destra e ci è voluto tanto tempo perché potesse tornare alla normalità, anche se l’aspetto dell’arto non è più come quello che aveva, cosa gli è successo alleL’artista si è sottoposto ad un’operazione d’urgenza a causa di alcune ustioni provocate in seguito ad una caduta in un fosso che aveva scavato per bruciare le sterpaglie del suo giardino. Scivolò proprio nel momento in cui aveva rimosso i guanti protettivi, riuscendo a sfuggire alle fiamme che avrebbero potuto ...