Gianfranco Vissani e il figlio Luca si sfogano: "Bolletta da 16.500 euro, se ci vogliono far chiudere basta che ce lo dicano" (Di venerdì 2 settembre 2022) "A luglio di un anno fa la Bolletta dell'energia elettrica era di 5.900 euro, quest'anno siamo chiamati a pagare 16.500 euro e per agosto è atteso un ulteriore rincaro del 20%. Se ci vogliono far chiudere basta che ce lo dicano": a dirlo all'Ansa, mostrando le cartelle, sono Gianfranco e Luca Vissani, il noto chef e il figlio che insieme gestiscono il ristorante "Casa Vissani" che si trova sulle sponde del lago di Corbara, a pochi chilometri da Orvieto. "Spiegateci come dobbiamo andare avanti", aggiungono. "Qualcuno – dice Luca – ho visto che mette negli scontrini il costo di luce e gas. Se dovessi fare la stessa cosa dovrei spalmare sul conto dei clienti mille ...

