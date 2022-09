Gezelling | la tecnica del benessere che sconfigge lo stress e l’ansia

Leggi su tuttoquellochedevisapere

(Di venerdì 2 settembre 2022) Forse non ne avete ancora sentito parlare, ma ilsi sta diffondendo in tutta Europa e arriverà anche in Italia. Questaci giunge dal Nord Europa: sappiamo per certo che i paesi nordici sono tra i migliori al mondo per il, la sanità e la qualità della vita. Per questo motivo, ilsta trovando territorio fertile anche in Italia, dove lopregiudicano alla vita di tutti. Laè stata sviluppata in Olanda: la traduzione del termine è “amichevole”. In poche parole, si tratta di un nuovo modo di vivere, in cui non regnano néné la depressione. Questa parola, dunque, vorrebbe insegnarvi che ci sono cose più importanti nella vita e che non dobbiamo farci sopprimere dallo ...