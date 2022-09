Gentiloni: “Price cap petrolio russo al G7 per ridurre i prezzi dell’energia” (Di venerdì 2 settembre 2022) ROMA – “Accordo al G7 Finance per un tetto al prezzo del petrolio russo. Sopra quel prezzo, non potrà entrare nell’intera area G7. Ora allargare il sostegno europeo e globale al Price cap. Contro gli extra profitti destinati alla guerra e per ridurre i prezzi dell’energia”. E’ quanto scrive, in un tweet pubblicato sul suo account ufficiale, il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 2 settembre 2022) ROMA – “Accordo al G7 Finance per un tetto al prezzo del. Sopra quel prezzo, non potrà entrare nell’intera area G7. Ora allargare il sostegno europeo e globale alcap. Contro gli extra profitti destinati alla guerra e per”. E’ quanto scrive, in un tweet pubblicato sul suo account ufficiale, il commissario europeo all’Economia, Paolo(foto). L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : Gentiloni: 'Price cap petrolio russo al G7 per ridurre i prezzi dell'energia' - fisco24_info : Gentiloni: 'Accordo al G7 per tetto al prezzo del petrolio russo': (Adnkronos) - 'Ora allargare il sostegno globale… - ansaeuropa : Sul tetto ai prezzi del #petrolio, ha sottolineato Gentiloni, 'l'obiettivo è di farlo in linea con il calendario de… - ilfoglio_it : I ministri delle Finanze trovano l'accordo per limitare i guadagni di Putin. Von der Leyen torna sul metano: 'È ora… - infoitinterno : Gentiloni: price cap petrolio russo al G7 per ridurre prezzi energia -