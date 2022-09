Gelmini | «La vera sorpresa alle elezioni sarà il terzo polo»

(Di venerdì 2 settembre 2022) La ministra ex FI passata con Calenda: «Il nostro progetto è politico, non elettorale. Il Paese ha bisogno di un partito della concretezza e del buon senso. Il centrodestra ormai è solo destra»

... ieri a Milano, Mariastella ha ritrovato i "valori che Forza Italia, sbilanciandosi a ... Un'impressione che la induce all'ottimismo: "Il 25 settembre la sorpresa saremo noi". Ministra, ... secondo i parametri legislativi introdotti col dimensionamento Tremonti -, in ... carenza di organico di Collaboratori scolastici che in molte scuole costituisce una e propria emergenza ...