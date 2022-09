Gas russo, quali conseguenze economiche per lo stop? (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Lo scenario peggiore sembra anche quello più probabile e si sta realizzando: Gazprom ha già interrotto le forniture di gas dalla Russia e potrebbe non riattivarle. S&P RG e Confindustria svelano le conseguenze disastrose della crisi energetica. Con la scusa di effettuare una nuova manutenzione al compressore del Nord Stream 1, Gazprom ha già interrotto le forniture di gas dal 31 agosto e non c’è alcuna certezza su una ripartenza dei flussi. Lo stop al gas russo complica l’attività di stoccaggio nei Paesi europei, ricorda Money.it. La Francia ha già lanciato un piano di razionamento di gas ma la Commissione europea prevede una riduzione del 15% di consumo di gas in tutta Europa. Questo è il contesto in cui va letto il rapporto di S&P Global Ratings che analizza le conseguenze ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Lo scenario peggiore sembra anche quello più probabile e si sta realizzando: Gazprom ha già interrotto le forniture di gas dalla Russia e potrebbe non riattivarle. S&P RG e Confindustria svelano ledisastrose della crisi energetica. Con la scusa di effettuare una nuova manutenzione al compressore del Nord Stream 1, Gazprom ha già interrotto le forniture di gas dal 31 agosto e non c’è alcuna certezza su una ripartenza dei flussi. Loal gascomplica l’attività di stoccaggio nei Paesi europei, ricorda Money.it. La Francia ha già lanciato un piano di razionamento di gas ma la Commissione europea prevede una riduzione del 15% di consumo di gas in tutta Europa. Questo è il contesto in cui va letto il rapporto di S&P Global Ratings che analizza le...

