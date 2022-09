Gas russo, la solita ‘sparata’ di Medved stavolta può sortire l’effetto contrario ‘trainando’ il price cap della Ue (Di venerdì 2 settembre 2022) Tecnicamente riveste un ruolo governativo di enorme rilievo ma, all’atto pratico, oltre che amplificare – spesso ‘mettendoci del suo’ – quanto decide od afferma il presidente Putin, altro non fa. Tanto è che nel tempo anche la stessa stampa internazionale si è ‘abituata’ alle sue uscite, sebbene spesso abbastanza minacciose. Gas russo: le ‘solite sparate’ di Medvedev paradossalmente stavolta fanno gioco all’Europa Tuttavia in questo momento di grande incertezza legata all’approvvigionamento delle risorse energetiche, è ovvio che, in un certo senso, le ‘sparate’ del vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, Dmitry Medvedev, paradossalmente facciano quasi comodo all’Europa che, da oltre un anno – quindi ben da prima dell’invasione dell’Ucraina – ‘finge’ di non accorgersi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 settembre 2022) Tecnicamente riveste un ruolo governativo di enorme rilievo ma, all’atto pratico, oltre che amplificare – spesso ‘mettendoci del suo’ – quanto decide od afferma il presidente Putin, altro non fa. Tanto è che nel tempo anche la stessa stampa internazionale si è ‘abituata’ alle sue uscite, sebbene spesso abbastanza minacciose. Gas: le ‘solite sparate’ diev paradossalmentefanno gioco all’Europa Tuttavia in questo momento di grande incertezza legata all’approvvigionamento delle risorse energetiche, è ovvio che, in un certo senso, le ‘sparate’ del vicepresidente del Consiglio di sicurezzaFederazione russa, Dmitryev, paradossalmente facciano quasi comodo all’Europa che, da oltre un anno – quindi ben da prima dell’invasione dell’Ucraina – ‘finge’ di non accorgersi ...

