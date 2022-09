Gas russo, Berlusconi: “Dipendenza Italia è colpa della sinistra” (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “Rimangono le gravi responsabilità della sinistra che ha permesso che la nostra Dipendenza dal gas russo salisse dal 19,9%, che è il totale quando governavamo noi, al 45,9% con il governo Letta”. Lo dice in una dichiarazione ai Tg il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. “Se questo inverno – aggiunge – le nostre aziende saranno chiuse e le nostre famiglie saranno al freddo ci dovremo ricordare di chi ha messo in pericolo la nostra tranquillità domestica”. “E’ un pericolo molto serio, proprio per questo l’Europa deve essere unita e deve dare una risposta compatta sull’emergenza del prezzo del gas”, dice ancora. “Dal 2002, chiediamo all’Europa di darsi una politica comune per la politica estera e per la difesa, ora dobbiamo chiederla anche sull’energia”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “Rimangono le gravi responsabilitàche ha permesso che la nostradal gassalisse dal 19,9%, che è il totale quando governavamo noi, al 45,9% con il governo Letta”. Lo dice in una dichiarazione ai Tg il presidente di ForzaSilvio. “Se questo inverno – aggiunge – le nostre aziende saranno chiuse e le nostre famiglie saranno al freddo ci dovremo ricordare di chi ha messo in pericolo la nostra tranquillità domestica”. “E’ un pericolo molto serio, proprio per questo l’Europa deve essere unita e deve dare una risposta compatta sull’emergenza del prezzo del gas”, dice ancora. “Dal 2002, chiediamo all’Europa di darsi una politica comune per la politica estera e per la difesa, ora dobbiamo chiederla anche sull’energia”, ...

