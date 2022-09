Gas | l’allarme degli esperti | “Bisogna dire agli italiani come stanno le cose | saremo costretti a razionare l’energia”

(Di venerdì 2 settembre 2022) Il giorno di Ferragosto il Kosovo si è svegliato senza elettricità. Di primo mattino il gestore della rete nazionale ha comunicato che il costo delsui mercati si era fatto ormai troppo elevato per poterlo garantire con continuità all’intera popolazione. È così scattato un piano di razionamento: «Ogni sei ore – è stato annunciato ai cittadini – bisognerà sopportarne due senza corrente». L’emergenza è poi rientrata già nel pomeriggio, grazie a un accordo fra il governo di Pristina e l’Albania. Ma – sebbene il Kosovo con i suoi 1,8 milioni di abitanti sia unostati più piccoli d’Europa – ciò che è accaduto il 15 agosto non va sottovalutato a nessuna latitudine nel vecchio continente. «Quello è stato solo il primo sassolino che scende giù dalla montagna e ruzzola a valle. È solo l’inizio», osserva con una metafora Francesco Sassi, ...

