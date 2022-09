Gas, guerra di nervi. Contrordine, il gasdotto russo non riapre: «Trovate nuove perdite, servono altri controlli» (Di venerdì 2 settembre 2022) Gazprom ha annunciato che il Nord Stream resterà chiuso oltre la data del 3 settembre. Sul suo canale Telegram la compagnia russa comunica di aver individuato alcune perdite di olio durante i lavori di manutenzione in corso alla stazione di compressione di Portovaya, che già avevano comportato la chiusura dei flussi verso l’Europa dal 31 agosto a domani 3 settembre. «I guasti e danni individuati – spiega Gazprom – non consentono un’operatività sicura ed esente da problemi del motore della turbina». Per questa ragione, «il trasporto di gas è stato completamente fermato» e non ripartirà fino a quando i problemi «non saranno eliminati». Il colosso russo, poi, specifica di aver fatto firmare il rapporto di rilevamento delle perdite d’olio anche ai rappresentanti di Siemens, costruttrice della turbina, e di aver inviato una lettera ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022) Gazprom ha annunciato che il Nord Stream resterà chiuso oltre la data del 3 settembre. Sul suo canale Telegram la compagnia russa comunica di aver individuato alcunedi olio durante i lavori di manutenzione in corso alla stazione di compressione di Portovaya, che già avevano comportato la chiusura dei flussi verso l’Europa dal 31 agosto a domani 3 settembre. «I guasti e danni individuati – spiega Gazprom – non consentono un’operatività sicura ed esente da problemi del motore della turbina». Per questa ragione, «il trasporto di gas è stato completamente fermato» e non ripartirà fino a quando i problemi «non saranno eliminati». Il colosso, poi, specifica di aver fatto firmare il rapporto di rilevamento delled’olio anche ai rappresentanti di Siemens, costruttrice della turbina, e di aver inviato una lettera ...

