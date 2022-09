Gallinari, ulteriori esami rivelano la rottura del crociato (Di venerdì 2 settembre 2022) L’infortunio patito da Danilo Gallinari è più serio del previsto. ulteriori esami con i Celtics hanno rilevato la rottura del legamento crociato Questa sera la Nazionale italiana di basket esordirà contro l’Estonia nella prima gara degli Europei di basket. Europei al quale, purtroppo, non parteciperà Danilo Gallinari, infortunatosi seriamente al ginocchio nel match, poi vinto, contro la Georgia valido per le qualificazioni Mondiali. Una mazzata per l’ex giocatore Nuggets e Clipper, che solo poche ore fa ha visto aggravarsi la propria situazione. Infatti, i primi esami svolti con lo staff azzurro avevano evidenziato una lesione al menisco, con tempi di recupero stimati in pochi mesi. Oggi, però, è arrivata la brutta notizia. ulteriori ... Leggi su notizieitaliaonline (Di venerdì 2 settembre 2022) L’infortunio patito da Daniloè più serio del previsto.con i Celtics hanno rilevato ladel legamentoQuesta sera la Nazionale italiana di basket esordirà contro l’Estonia nella prima gara degli Europei di basket. Europei al quale, purtroppo, non parteciperà Danilo, infortunatosi seriamente al ginocchio nel match, poi vinto, contro la Georgia valido per le qualificazioni Mondiali. Una mazzata per l’ex giocatore Nuggets e Clipper, che solo poche ore fa ha visto aggravarsi la propria situazione. Infatti, i primisvolti con lo staff azzurro avevano evidenziato una lesione al menisco, con tempi di recupero stimati in pochi mesi. Oggi, però, è arrivata la brutta notizia....

