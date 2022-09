(Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Danilo, 34 anni, salterà laNba 2022-2023. L’ala dei Boston Celtics ha riportato ladel legamentodel ginocchio sinistro nella partita giocata con l’Italia il 27 agosto contro la Georgia e valida per le qualificazioni ai Mondiali. La diagnosi iniziale faceva riferimento ad unaal menisco. Oggi, rendono noto i Celtics, il pessimo aggiornamento. Per il ‘Gallo’, quindi’, operazione e lungo stop. “E’ stata una dura settimana per me, visto che è emersa la gravità dell’. Questo sport per me significa tutto e mi fa male non poter scengere in campo con i miei compagni dei Celtics”, dice, che in estate ha firmato da free agent con Boston. “Punto a dare tutto ciò che posso ai Celtics e ai miri ...

lifestyleblogit : Gallinari, news infortunio: lesione al crociato, salta tutta la stagione Nba - - pleccese : Gallinari, news infortunio: lesione al crociato, salta tutta la stagione Nba ??Leggi di più su… - CasaItaliaRadio : Gallinari, news infortunio: lesione al crociato, salta tutta la stagione Nba ??Leggi di più su… - vivereitalia : Gallinari, news infortunio: lesione al crociato, salta tutta la stagione Nba - ledicoladelsud : Gallinari, news infortunio: lesione al crociato, salta tutta la stagione Nba -

... lo stesso infortunio subito nel 2013 con la canotta dei Denver Nuggets, come riportato da Shams Charania di The Athletic: "ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio ...Questo sport per me significa tutto e mi fa male non poter scengere in campo con i miei compagni dei Celtics', dice, che in estate ha firmato da free agent con Boston. 'Punto a dare tutto ...Il 34enne lodigiano ripete l’infortunio del 2013, stagione finita ancora prima di cominciare. E i Celtics pensano a Carmelo Anthony come sostituto ...After receiving further evaluation, Boston’s Danilo Gallinari has been diagnosed with a torn ACL in his left knee, per sources. This is the same ACL that Gallinari tore in 2013. TTT Riga (che era qual ...