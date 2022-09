Gaia Nicolini parla di Miss Italia e ringrazia qualcuno di speciale (Di venerdì 2 settembre 2022) In una recente intervista, Gaia Nicolini, figlia di Guendalina Tavassi, parla di sé a ruota libera, dal suo rapporto con la mamma alla partecipazione a Miss Italia. Ecco che cosa ha detto Gaia Nicolini-fonte webGaia Nicolini, figlia di Guendalina Tavassi, ha parlato di sé in una recente intervista rilasciata a TuttoNotizie. La madre, Guendalina Tavassi, ha uno splendido rapporto con lei e pur di stare accanto a lei e agli altri suoi figli, ha rifiutato di continuare la sua avventura sull’Isola dei Famosi, che era stata prolungata. Guendalina ha dato alla luce Gaia che aveva 17 anni. Il rapporto tra Gaia e sua madre Di lei ha detto:«È stupenda», quando si trovava ... Leggi su topicnews (Di venerdì 2 settembre 2022) In una recente intervista,, figlia di Guendalina Tavassi,di sé a ruota libera, dal suo rapporto con la mamma alla partecipazione a. Ecco che cosa ha detto-fonte web, figlia di Guendalina Tavassi, hato di sé in una recente intervista rilasciata a TuttoNotizie. La madre, Guendalina Tavassi, ha uno splendido rapporto con lei e pur di stare accanto a lei e agli altri suoi figli, ha rifiutato di continuare la sua avventura sull’Isola dei Famosi, che era stata prolungata. Guendalina ha dato alla luceche aveva 17 anni. Il rapporto trae sua madre Di lei ha detto:«È stupenda», quando si trovava ...

infoitcultura : Gaia Nicolini, la figlia di Guendalina Tavassi a Miss Italia - fossi_la : @atomheart1997 @Simo_Ventura @peregopaola opinioniste caterina ventura e gaia nicolini anche psichiatra sono miss d… - SPYit_official : Miss Italia: Gaia Nicolini, la figlia di Guendalina Tavassi, è in finale. Il video... #guendalinatavassi… - infoitcultura : Roma | Miss Cinema Roma 2022: vince Gaia Nicolini, figlia dell'ex Gieffina Guendalina Tavassi - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: La figlia di Guendalina Tavassi è in lizza per partecipare alle finali di Miss Italia 2022. Gaia Nicolini è ad un passo… -