(Di venerdì 2 settembre 2022) Un attimo di distrazione e ildi una cliente di un albergo di, una 49enne di Tivoli, non c’era più. Le indagini dei carabinieri La denuncia ai Carabinieri della Tenenza Diha fatto scattare le indagini. Accertamenti istantanei che hanno portato subito alla soluzione del caso. Leggi anche: Roma, shopping per le vie del centro con la carta di creditota: 3 arresti La soluzione immediata Nell’immediatezza dei fatti i militari hanno, infatti, ascoltato quanti erano presenti in sala al momento dei fatti. E tutti concordemente hanno indicato come unica presenza a parte loro undella nota struttura alberghiera. Interrogato, il 30enne di Itri ha cercato di negare ogni addebito, ma messo alle strette alla fine ha confessato di essere lui l’autore del furto. Per il 30enne è ...

CorriereCitta : Gaeta, operaio dell’albergo ruba il cellulare a una turista: denunciato -

ilmattino.it

Questi gli insulti e le minacce che il 31 luglio scorso sarebbero stati rivolti a unad ...e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche, ...... prima di scrivere il suo primo libro ha svolto diversi mestieri, comequalificato, ... nel 2002 è stato il primo ultracinquantenne a superare un 8b, alla Grotta dell'Arenauta diNel 2005 ... Nessuna caduta, l'operaio in coma vittima di un agguato e di un pestaggio Si tinge di giallo il ritrovamento di un 51enne del capoluogo in una pozza di sangue in via Santoli a Valle. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Moscati.GAETA – Sono in programma martedì pomeriggio, alle 16.30, presso la Basilica cattedrale di Pontecorvo i funerali di Marco Di Vozzo, l’operaio 50enne che ha perso la vita sabato ad ora di pranzo mentre ...