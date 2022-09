Furti in serie in spiaggia a Torvaianica, ma i ladri erano pedinati dalla Polizia: arrestato un uomo, caccia ai complici (Di venerdì 2 settembre 2022) Mentre lui restava in auto i complici effettuavano i “raid” sulle spiagge di Torvaianica. Poi risalivano in auto e passavano allo stabilimento successivo. Ma la banda non si era accorta di essere pedinata dalla Polizia che, non appena visti in entrare in azione i malviventi, sono intervenuti. Pregiudicato pedinato sul GRA Ma l’iniziativa degli Agenti era partita ben prima di arrivare sul litorale di Pomezia. I poliziotti, infatti, impegnati in normali servizi di controllo del territorio, avevano notato, mentre percorrevano la carreggiata interna del G.R.A. in direzione Appia, all’altezza dell’uscita 21, avevano già deciso di seguire il gruppetto. Leggi anche: Torvaianica, giovane completamente ubriaco tenta di aggredire i Carabinieri: denunciato Alla guida dell’auto infatti, con a bordo in tutto due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 settembre 2022) Mentre lui restava in auto ieffettuavano i “raid” sulle spiagge di. Poi risalivano in auto e passavano allo stabilimento successivo. Ma la banda non si era accorta di essere pedinatache, non appena visti in entrare in azione i malviventi, sono intervenuti. Pregiudicato pedinato sul GRA Ma l’iniziativa degli Agenti era partita ben prima di arrivare sul litorale di Pomezia. I poliziotti, infatti, impegnati in normali servizi di controllo del territorio, avevano notato, mentre percorrevano la carreggiata interna del G.R.A. in direzione Appia, all’altezza dell’uscita 21, avevano già deciso di seguire il gruppetto. Leggi anche:, giovane completamente ubriaco tenta di aggredire i Carabinieri: denunciato Alla guida dell’auto infatti, con a bordo in tutto due ...

