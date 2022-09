Fs sperimenta in Puglia il trasporto ferroviario del futuro

Leggi su formiche

(Di venerdì 2 settembre 2022) Un accordo per sviluppare ere tecnologie avanzate, nel campo deldi sistemi di levitazione magnetica, sia in sovrapposizione alle infrastrutture esistenti, sia realizzando nuove infrastrutture per ildi merci e persone ad altissima velocità. Sistemi di mobilità sempre più veloci, quindi, tempi di percorrenza ridotti e minore impatto ambientale delattraverso l’uso di fonti energetiche rinnovabili. Mira a questi obiettivi il Protocollo d’Intesa siglato dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ferrovie dello Stato Italiane, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), Regionee Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio-Porto di Taranto. La levitazione magnetica è una delle frontiere più avveniristiche del ...