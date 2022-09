Fratino | solo 600 coppie su 8 300 km di coste italiane

(Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Restano solamente 600dilungo gli 8.300 km di, habitat ideale per la riproduzione della specie. Un declino imputabile ad alcuni fattori quali la forte urbanizzazione delle, un diffuso e intensivo turismo balneare con attività connesse, la pulizia meccanica delle spiagge che spesso distrugge i nidi, la presenza di moto, fuoristrada e cani non gestiti dai proprietari e liberi di predare i pulcini. A stilare il bilancio è la Lipu, a conclusione del censimento effettuato dai volontari in Calabria, tra marzo e agosto, in coordinamento con il Comitato Nazionale per la conservazione del(Cncf) a livello nazionale. La Lipu assegna il ‘semaforo rosso’ al, che significa cattivo stato di conservazione, mentre ...

