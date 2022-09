Fratelli D’Italia vuole la sepoltura dei feti | anche senza consenso delle madri Il senatore De Carlo a TPI | “La riproporremo”

Leggi su tpi

(Di venerdì 2 settembre 2022) “Se a lei sembra normale che una vita venga smaltita come un rifiuto speciale va bene, a me no. Una donna che decide per ‘x’ motivi di interrompere la gravidanza, avrà il diritto di poterlo farlo e il feto avrà il diritto di essere seppellito”. Risponde così Luca Dedie primo firmatario della proposta di legge “disposizioni in materia didei bambini non nati”, alle domande di TPI all’interno della nostra inchiesta esclusiva sull’aborto nelle Marche. “La proposta non è mai stata incardinata in commissione, evidentemente alla maggioranza non interessava”, dice ilche annuncia: “La”. L’obiettivo è “introdurre disposizioni che, con specifico riferimento ai bambini non nati di età inferiore a ventotto ...