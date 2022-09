Fratelli Bianchi, il giudice: "No all'ergastolo nella stessa prigione". Ancora necessario tenere separati i 'gemelli' di Colleferro (Di venerdì 2 settembre 2022) Marco Bianchi ha chiesto di poter lasciare il carcere di Viterbo ed essere trasferito a Rebibbia per riunirsi al fratello Gabriele. Il Dap ha detto no. Anche durante l'emergenza Covid sono stati fatti collegare solo in videoconferenza. E dopo due anni lasciarli divisi è Ancora... Leggi su repubblica (Di venerdì 2 settembre 2022) Marcoha chiesto di poter lasciare il carcere di Viterbo ed essere trasferito a Rebibbia per riunirsi al fratello Gabriele. Il Dap ha detto no. Anche durante l'emergenza Covid sono stati fatti collegare solo in videoconferenza. E dopo due anni lasciarli divisi è...

