Francesco Oppini e Laura Freddi nuovi ‘affetti stabili’ di Serena Bortone

(Di venerdì 2 settembre 2022)- Instagramaccoglie nella sua squadra altri due “affetti stabili”. Nel corso dei vari appuntamenti con la terza edizione di Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1 da lunedì 5 settembre alle 14.00, la giornalista e conduttrice condividerà il suo studio anche con, pronti ad incorporarsi tra le presenze fisse del programma. L’ex concorrente del GF Vip, figlio di Franco e Alba Parietti, e la, lo scorso anno semplici ospiti della trasmissione (lafu protagonista anche di un momento curioso), si aggiungono infatti ai confermati Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi, Memo Remigi ed Antonio Mezzancella. Due new entry per un ...

