Forum Ambrosetti | Zelensky | “Ucraina può esportare 8% del fabbisogno di elettricità dell’Italia”

'E' difficile da dire, il tema dei semiconduttori e' un tema che c'e'. Nel 2023 sara' una fase di assestamento'. Cosi' Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo di Brembo, a margine deldi Cernobbio, parlando dell'andamento del settore automotive. 'Le nuove tecnologie nell'automotive stanno complicando gli scenari e le vendite. Elettrico, ibrido e mild hybrid creano ...In Italia Brembo ha visto 'quasi raddoppiare' la bolletta energetica. Lo ha detto Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo di Brembo, a margine deldi Cernobbio. 'Noi abbiamo una presenza globale. Abbiamo mercati dal Sudamerica, America, Asia, se devo fare la media per noi (la bolletta, ndr) e' aumentata di 2 - 3 punti ...ROMA (ITALPRESS) – "La battaglia che dobbiamo portare avanti nelle prossime settimane a Bruxelles è quella del tetto al prezzo del gas. Senza l'Europa non riusciremo a mettere un freno alle speculazio ...