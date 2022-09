Formia | minaccia il gestore di un bar con un grosso coltello | denunciato

(Di venerdì 2 settembre 2022) Una discussione per futili motivi e minacce. Minacce di botte aldi un noto bar di. Cosa è successo È successo il parapiglia nel locale, molto frequentato di, dove i clienti si sono trovati di fronte a una scena che metteva paura. Un 48enne albanese ha aggredito verbalmente ildel bar, ma senza che ci fossero motivi apparenti. La richiesta di intervento ai Carabinieri da parte dei presenti ha fatto accorrere una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile che si trovava in giro per controlli di routine. Leggi anche: La musica è troppo alta, lui irrompe nel Bar con una Katana: “Basta con questo chiasso” L’intervento dei carabinieri I militari hanno trovato il 48enne su di giri e hanno riportato subito la calma, solo che a seguito di perquisizione personale lo hanno trovato in possesso di ...

FORMIA – A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell'Autorità Giudiziaria di Cassino una ...