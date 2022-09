Formazione ed educazione, i mantra della scuola calcio Valle Telesina (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Motori già scaldati, attività pronte a ricominciare per la scuola calcio Valle Telesina, gloriosa e storica società che è presente sul panorama calcistico giovanile da ben 32 anni e con grandissimi risultati conseguiti. Tanti gli atleti che sono entrati in contatto con questa vera e propria famiglia che non bada solo all’aspetto sportivo ma anche a quello educativo. Insomma, la Formazione dell’atleta completa, senza tralasciare nessun aspetto. Dalla Valle Telesina, infatti, sono venuti fuori tanti giocatori che adesso militano tra le squadre professionistiche, un risultato conseguito grazie alla competenza e all’umiltà della società Telesina. Ambiente aperto a tutti i nati dal 2007 al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Motori già scaldati, attività pronte a ricominciare per la, gloriosa e storica società che è presente sul panorama calcistico giovanile da ben 32 anni e con grandissimi risultati conseguiti. Tanti gli atleti che sono entrati in contatto con questa vera e propria famiglia che non bada solo all’aspetto sportivo ma anche a quello educativo. Insomma, ladell’atleta completa, senza tralasciare nessun aspetto. Dalla, infatti, sono venuti fuori tanti giocatori che adesso militano tra le squadre professionistiche, un risultato conseguito grazie alla competenza e all’umiltàsocietà. Ambiente aperto a tutti i nati dal 2007 al ...

quelmarcel : Vorrei iscrivermi a Scienze dell'Educazione e della Formazione per poter lavorare con i bambini. Non è stato facile… - eleninavic : @AurelianoStingi Una educazione, quindi un'educazione...con apostrofo..io comunque continuo a preferire la formazione umanistica. - Newsinunclick : A ribadirlo è l'onorevole Luigi Marattin, Presidente della Commissione finanze di Montecitorio e in missione in Pie… - dario_noschese : RT @EDCittadiRoma: ?Ti piacerebbe potenziare le tua abilità, #competenze e #conoscenze nel campo dell'educazione #digitale? ?? Scopri tutte… - EDCittadiRoma : ?Ti piacerebbe potenziare le tua abilità, #competenze e #conoscenze nel campo dell'educazione #digitale? ?? Scopri… -