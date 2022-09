Fondi, è ufficialmente possibile liberare i terreni gravati da livelli ed enfiteusi (Di venerdì 2 settembre 2022) Fondi – Nel comune di Fondi è ufficialmente possibile liberare i terreni gravati da livelli ed enfiteusi. Si tratta di un’annosa vicenda per l’intero territorio della Piana che ha arrecato non pochi disagi ai proprietari, agli eredi, ai potenziali acquirenti e a coloro che avrebbero voluto cedere beni di questo tipo in garanzia. Per quanto riguarda il territorio di Fondi si tratta anche dei terreni con livello in favore dell’ospedale civile di Fondi. Con la soppressione dell’Ente le proprietà non prese in carico né dalla Regione, né dalla Asl, sono infatti rimaste in un limbo di non semplice risoluzione. Il Comune di Fondi, con una meticolosa ricognizione effettuata ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 2 settembre 2022)– Nel comune didaed. Si tratta di un’annosa vicenda per l’intero territorio della Piana che ha arrecato non pochi disagi ai proprietari, agli eredi, ai potenziali acquirenti e a coloro che avrebbero voluto cedere beni di questo tipo in garanzia. Per quanto riguarda il territorio disi tratta anche deicon livello in favore dell’ospedale civile di. Con la soppressione dell’Ente le proprietà non prese in carico né dalla Regione, né dalla Asl, sono infatti rimaste in un limbo di non semplice risoluzione. Il Comune di, con una meticolosa ricognizione effettuata ...

