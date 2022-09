Fisco, la stangata corre veloce. Il governo Draghi presenta il conto, 20 milioni di cartelle in arrivo (Di venerdì 2 settembre 2022) Il lento commiato di Mario Draghi da Palazzo Chigi si sta traducendo in una fulminante resa dei conti fiscale, tradotta in spedizioni solerti di cartelle esattoriali con gli arretrati dovuti e di ingiunzioni congelate durante il Covid. Un dramma per chi alla pandemia ha già pagato un tributo altissimo in termini di fatturato. Una catastrofe se consideriamo che per saldare il debito col Fisco c’è anche meno tempo. Già perché, come sottolinea Libero in un ampio servizio esplicativo, « da qui a fine anno il Fisco notificherà al popolo almeno 4 milioni di cartelle esattoriali. Trentatremila al giorno. Quasi 1.400 all’ora. Ventitré al minuto. Alla batosta vanno aggiunti i 10 milioni di buste verdi già recapitate da settembre 2022 a oggi, e un altro milione di avvisi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 settembre 2022) Il lento commiato di Marioda Palazzo Chigi si sta traducendo in una fulminante resa dei conti fiscale, tradotta in spedizioni solerti diesattoriali con gli arretrati dovuti e di ingiunzioni congelate durante il Covid. Un dramma per chi alla pandemia ha già pagato un tributo altissimo in termini di fatturato. Una catastrofe se consideriamo che per saldare il debito colc’è anche meno tempo. Già perché, come sottolinea Libero in un ampio servizio esplicativo, « da qui a fine anno ilnotificherà al popolo almeno 4diesattoriali. Trentatremila al giorno. Quasi 1.400 all’ora. Ventitré al minuto. Alla batosta vanno aggiunti i 10di buste verdi già recapitate da settembre 2022 a oggi, e un altro milione di avvisi ...

SecolodItalia1 : Fisco, la stangata corre veloce. Il governo Draghi presenta il conto, 20 milioni di cartelle in arrivo… - infoiteconomia : Fisco, in autunno la stangata: meno tempo per pagare gli “avvisi bonari” - LiveSicilia : Fisco, in autunno la stangata: meno tempo per pagare gli “avvisi bonari” -