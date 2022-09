Fiorentina – Juventus (probabili formazioni e Tv) (Di venerdì 2 settembre 2022) Gara valida per la quinta giornata della Serie A 22/23. Un grande classico del calcio italiano, Firenze contro Torino. Dal rigore non calciato da Baggio, passando per la perla di Del Piero, toccando la tripletta di Giuseppe Rossi fino ad arrivare all’autogol di Venuti. Un match che ha sempre raccontato grandi storie e che continuerà a narrarle sempre. Fiorentina – Juventus si giocherà sabato 3 settembre alle ore 15:00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Come arrivano le squadre? Stop nell’ultimo turno di campionato per la Viola, costretta ad abdicare per 1-0 contro l’Udinese. Prestazione non all’altezza, di cui è anche complice Vincenzo Italiano. Troppo turnover, troppi esperimenti concentrati in un’unica partita. Squadra senza intensità e idee di gioco, decisamente un passo indietro rispetto alle ultime convincenti uscite. I bianconeri ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 settembre 2022) Gara valida per la quinta giornata della Serie A 22/23. Un grande classico del calcio italiano, Firenze contro Torino. Dal rigore non calciato da Baggio, passando per la perla di Del Piero, toccando la tripletta di Giuseppe Rossi fino ad arrivare all’autogol di Venuti. Un match che ha sempre raccontato grandi storie e che continuerà a narrarle sempre.si giocherà sabato 3 settembre alle ore 15:00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Come arrivano le squadre? Stop nell’ultimo turno di campionato per la Viola, costretta ad abdicare per 1-0 contro l’Udinese. Prestazione non all’altezza, di cui è anche complice Vincenzo Italiano. Troppo turnover, troppi esperimenti concentrati in un’unica partita. Squadra senza intensità e idee di gioco, decisamente un passo indietro rispetto alle ultime convincenti uscite. I bianconeri ...

