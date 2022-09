Fiorentina Juventus, la decisione di Allegri sui convocati – FOTO (Di venerdì 2 settembre 2022) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di domani contro la Fiorentina Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di domani contro la Fiorentina. ?? Imbarco per il volo #FiorentinaJuve ?? I nostri convocati:? @bitgetglobal#ForzaJuve pic.twitter.com/YrnK3C8hRE— JuventusFC (@Juventusfc) September 2, 2022 Torna Bonucci tra i convocati e ci sarà anche il neo acquisto Paredes. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Massimiliano, allenatore della, ha diramato la lista deiin vista della partita di domani contro laMassimiliano, allenatore della, ha diramato la lista deiin vista della partita di domani contro la. ?? Imbarco per il volo #Juve ?? I nostri:? @bitgetglobal#ForzaJuve pic.twitter.com/YrnK3C8hRE—FC (@fc) September 2, 2022 Torna Bonucci tra ie ci sarà anche il neo acquisto Paredes. L'articolo proviene da Calcio News 24.

