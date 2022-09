Fiorentina-Juventus | Italiano | “Sappiamo l’importanza della partita | faremo grande prestazione”

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 settembre 2022) “Passeremo da non goderci la gioia dallastraordinaria contro il Napoli all’archiviare la delusione e l’amarezza per la gara di Udine. Dobbiamo cercare di avere equilibrio, non esaltarsi, non deprimersi, analizzare quanto fatto di positivo e negativo e reagire a questa sconfitta che non meritavamo. Con un po’ più di lucidità, concretezza e voglia potevamo pareggiare. Giocheremo con un’altra squadra e dobbiamo avere lo spirito che abbiamo da inizio anno”. Lo ha detto il tecnico viola Vincenzoalla vigiliasfida in programma domani al Franchi contro la. Parlando di Nico Gonzalezha spiegato: “Ha un problema al tallone, oggi si è allenato, speriamo che il piede abbia risposto in maniera positiva. Purtroppo è un fastidio che al momento non si riesce a togliere ...