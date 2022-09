Fiorentina-Juventus al Franchi: viola contro il nemico Vlahovic (Di venerdì 2 settembre 2022) La quinta giornata di Serie A manderà in campo Fiorentina–Juventus, una delle classiche del calcio italiano contraddistinta da una rivalità molto sentita tra le due tifoserie. I ragazzi di Italiano, dopo aver stupito durante la passata stagione, non sono partiti nel migliore dei modi. Le prestazioni offerte finora dai viola non hanno fin qui convinto appieno, con la squadra che ha denotato alcune difficoltà nel rendersi pericolosa in zona offensiva. I viola navigano in decima posizione, appaiati con Salernitana e Sassuolo a quota 5 punti: un bottino ottenuto grazie ad una vittoria e a due pareggi, che bilanciano le due sconfitte in questo inizio campionato. Dall’altra parte la Juventus che, complice qualche infortunio di troppo, non è ancora riuscita a decollare. La squadra di Allegri staziona in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) La quinta giornata di Serie A manderà in campo, una delle classiche del calcio italiano contraddistinta da una rivalità molto sentita tra le due tifoserie. I ragazzi di Italiano, dopo aver stupito durante la passata stagione, non sono partiti nel migliore dei modi. Le prestazioni offerte finora dainon hanno fin qui convinto appieno, con la squadra che ha denotato alcune difficoltà nel rendersi pericolosa in zona offensiva. Inavigano in decima posizione, appaiati con Salernitana e Sassuolo a quota 5 punti: un bottino ottenuto grazie ad una vittoria e a due pareggi, che bilanciano le due sconfitte in questo inizio campionato. Dall’altra parte lache, complice qualche infortunio di troppo, non è ancora riuscita a decollare. La squadra di Allegri staziona in ...

