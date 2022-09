Fiorentina-Juve, Allegri: “Mercato ok, ora al lavoro” (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Massimiliano Allegri promuove il calcioMercato della Juventus e volta pagina: domani i bianconeri fanno vista alla Fiorentina nell’anticipo della quinta giornata della Serie A 2022-2023. “A Firenze sono sempre partite difficili da giocare, ma noi dobbiamo concentrarci e pensare una partita per volta. Per noi è importante fare risultato. La formazione? Devo ancora deciderla”, dice il tecnico bianconero, che fa i conti con rientri e assenze. “Bonucci sta bene, si è allenato ieri per la prima volta con la squadra, valuterò se farlo giocare domani o a Parigi. Di Maria non è al 100%, ma sta meglio. Domani mancherà Rabiot per un colpo preso mercoledì”, spiega. Potrebbe restare fuori Vlahovic, ex di turno e capocannoniere con 4 reti: “Deciderò. Noi ora dobbiamo pensare a dare continuità ai risultati per ... Leggi su funweek (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Massimilianopromuove il calciodellantus e volta pagina: domani i bianconeri fanno vista allanell’anticipo della quinta giornata della Serie A 2022-2023. “A Firenze sono sempre partite difficili da giocare, ma noi dobbiamo concentrarci e pensare una partita per volta. Per noi è importante fare risultato. La formazione? Devo ancora deciderla”, dice il tecnico bianconero, che fa i conti con rientri e assenze. “Bonucci sta bene, si è allenato ieri per la prima volta con la squadra, valuterò se farlo giocare domani o a Parigi. Di Maria non è al 100%, ma sta meglio. Domani mancherà Rabiot per un colpo preso mercoledì”, spiega. Potrebbe restare fuori Vlahovic, ex di turno e capocannoniere con 4 reti: “Deciderò. Noi ora dobbiamo pensare a dare continuità ai risultati per ...

Guillaumemp : Les notes du mercato #SerieA par la GdS : Juve : 8 Roma : 8 Milan : 7,5 Napoli : 7,5 Torino : 7,5 Inter : 7 Fiore… - FlowerM91459788 : FORZA , RAGAZZI ! I PIEDI PER TERRA E ... TANTA #Concentrazione ! JUVE - FIORENTINA ! - ledicoladelsud : Fiorentina-Juve, Allegri: “Mercato ok, ora al lavoro” - Antoniocoimbr19 : @attiliodecaprio @augustociardi75 @tuttiacuneo71 Si anche io ne conosco tanti. Però il discorso di Augusto lo cond… - telodogratis : Fiorentina-Juve, Allegri: “Mercato ok, ora al lavoro” -