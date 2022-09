Fiorentina-Juve | Allegri | “Mercato ok | ora al lavoro”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Massimilianopromuove il calciodellantus e volta pagina: domani i bianconeri fanno vista allanell’anticipo della quinta giornata della Serie A 2022-2023. “A Firenze sono sempre partite difficili da giocare, ma noi dobbiamo concentrarci e pensare una partita per volta. Per noi è importante fare risultato. La formazione? Devo ancora deciderla”, dice il tecnico bianconero, che fa i conti con rientri e assenze. “Bonucci sta bene, si è allenato ieri per la prima volta con la squadra, valuterò se farlo giocare domani o a Parigi. Di Maria non è al 100%, ma sta meglio. Domani mancherà Rabiot per un colpo preso mercoledì”, spiega. Potrebbe restare fuori Vlahovic, ex di turno e capocannoniere con 4 reti: “Deciderò. Noi ora dobbiamo pensare a dare continuità ai risultati per ...