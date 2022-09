Fiorentina | Igor | «Siamo preoccupati | ma il gol arriverà Rinnovo? Qui sono felice»

(Di venerdì 2 settembre 2022) Il difensore dellaha parlato dell’inizio di campionato difficile dei viola e del suo futuro, difensore della, in una intervista a Tuttosport ha parlato dell’inizio di campionato difficile dei viola e del suo futuro. DIFFICOLTA – «un po’perché di occasioni ne creiamo. Ma nel calcio capitano momenti di questo tipo. Ma vedo l’impegno di ogni giorno di tutti:convinto che appenaun gol ne arriveranno tanti». TURNOVER – «Ne abbiamo parlato anche noi, ma i tifosi devono capire che è una stagione particolare, da metà agosto abbiamo già giocato sei partite. Non cialibi per la sconfitta di Udine, ma è giusto che tutti abbiano la loro opportunità». SCONFITTA ...

Fiorentina (4 - 3 - 3): Terracciano 6; Venuti 4.5 (dal 23 st Benassi 5.5), Martinez Quarta 5.5, Igor 5.5, Terzic 6; Maleh 5.5, Mandragora 5 (dal 34 st Amrabat s.v.), Barak 5.5 (dal 41 st Ikonè s.v.); Igor: "In campionato vogliamo puntare all'Europa League" L'attesa gara tra Fiorentina e Juventus è arrivata: tutte le info, dalle formazioni a come seguire il match in diretta tv e streaming. Il difensore della Fiorentina Igor ha parlato dell'inizio di campionato difficile dei viola e del suo futuro Igor, difensore della Fiorentina, in una intervista a Tuttosport ha parlato dell'inizio di