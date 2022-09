FIFA 22: Obiettivi Tanguy Ndombele Moments. Disponibile una nuova carta speciale (Di venerdì 2 settembre 2022) EA Sports ha annunciato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la carta speciale Moments di Tanguy Ndombele per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Le carte Player Moments sono oggetti speciali che celebrano le partite decisive nella carriera di un giocatore, con statistiche che riflettono le prestazioni in quelle determinate partite. Potete riscattare la carta del centrocampista francese che milita nel Napoli completando gli Obiettivi disponibili in FUT. Regista Francese: Fornisci un assist con giocatori francesi in 5 partite Squad Battles differenti a livello Esperto o superiore (o Rivals). Marcatore Letale: Segna 4 gol in Squad Battles a livello Esperto o superiore (o Rivals) ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 2 settembre 2022) EA Sports ha annunciato che sono ora disponibili gliche permettono di sbloccare ladiper la modalità22 Ultimate Team. Le carte Playersono oggetti speciali che celebrano le partite decisive nella carriera di un giocatore, con statistiche che riflettono le prestazioni in quelle determinate partite. Potete riscattare ladel centrocampista francese che milita nel Napoli completando glidisponibili in FUT. Regista Francese: Fornisci un assist con giocatori francesi in 5 partite Squad Battles differenti a livello Esperto o superiore (o Rivals). Marcatore Letale: Segna 4 gol in Squad Battles a livello Esperto o superiore (o Rivals) ...

