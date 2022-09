Festival di Venezia, Andrea Zelletta deriso sui social: “Ma come si è ridotto?” (Di venerdì 2 settembre 2022) Se voleva far parlare di sé, stavolta Andrea Zelletta ci è riuscito a pieno. Peccato che su di lui non siano piovuti complimenti, bensì critiche feroci per via dell’acconciatura sfoggiata al Festival di Venezia. Quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha calcato il tappeto rosso della Mostra del Cinema assieme alla fidanzata Natalia Paragoni, infatti, tutti sono rimasti a bocca aperta vedendo i capelli di Andrea completamente spiaccicati sulla testa, coperti di gel e acconciati in strane onde. Inutile dire che il web si è immediatamente scatenato, tempestando di commenti il profilo di Andrea Zelletta. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne news, tutto sui nuovi tronisti Federico D. e Federico N. ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 2 settembre 2022) Se voleva far parlare di sé, stavoltaci è riuscito a pieno. Peccato che su di lui non siano piovuti complimenti, bensì critiche feroci per via dell’acconciatura sfoggiata aldi. Quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha calcato il tappeto rosso della Mostra del Cinema assieme alla fidanzata Natalia Paragoni, infatti, tutti sono rimasti a bocca aperta vedendo i capelli dicompletamente spiaccicati sulla testa, coperti di gel e acconciati in strane onde. Inutile dire che il web si è immediatamente scatenato, tempestando di commenti il profilo di. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne news, tutto sui nuovi tronisti Federico D. e Federico N. ...

