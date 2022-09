FESTA “VERDENERA” | GLI HIGHLIGHTS DELLA SERATA

PORDENONE - Grande entusiasmo ieri sera alla" organizzata dal Pordenone al centro De Marchi e affidata alla conduzione di Marina Presello di Sky Sport. Non è mancato il brindisi per festeggiare in ritardo dell compleanno del ...... - Iniziano oggi, mercoledì 29 giugno,del santo, i festeggiamenti in onore di San Pietro al ... tanto che da sempre la fazioneè quella dei Sampietrini, come lo era ancora negli anni ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...PORDENONE - Grande entusiasmo ieri sera alla festa verdenera organizzata dal Pordenone al centro De Marchi e affidata alla conduzione di Marina Presello di Sky Sport. Non è mancato ...