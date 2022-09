Fenerbahçe | c'è l'accordo col Chelsea per Batshuayi

(Di venerdì 2 settembre 2022) Cercato anche dalla Salernitana in questa sessione di mercato, Michysarà un nuovo giocatore del. A ufficializzarlo...

Commenta per primo Secondo quanto riportato da ESPN , Ronaldo avrebbe raggiunto uncon il presidente del Fenerbahce . Il mercato in Turchia chiude l'8 settembre .... rilanciato da La Gazzetta dello Sport, L'Equipe e la stampa turca, fra il PSG e la compagine giallorossa vi sarebbe già undi massima sulla base di un prestito per un anno , fino al 30 ...