Fedez e Chiara Ferragni, spettacolare cena a Portofino per festeggiare l’anniversario (Di venerdì 2 settembre 2022) La luna, il mare, la celebre piazzetta di Portofino e una tavola decorata con una cascata di rose bianche. Questa è la location che Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto per celebrare il quarto anniversario di matrimonio. La coppia è reduce da un anno difficile e intenso che li ha uniti ancora di più. Fedez nei mesi scorsi aveva scoperto per caso di soffrire un tumore endocrino al pancreas, asportato grazie a un intervento chirurgico d’emergenza. Ora sta bene ma, come ha affermato in una commovente dedica su Ig, la sua forza è data dalla moglie e dai piccoli Leone e Vittoria. Non è la prima volta che la coppia sceglie la Liguria come meta delle proprie vacanze. Chiara Ferragni ha portato spesso i figli all’Acquario di Genova e Fedez ha sempre dimostrato ... Leggi su diredonna (Di venerdì 2 settembre 2022) La luna, il mare, la celebre piazzetta die una tavola decorata con una cascata di rose bianche. Questa è la location chehanno scelto per celebrare il quarto anniversario di matrimonio. La coppia è reduce da un anno difficile e intenso che li ha uniti ancora di più.nei mesi scorsi aveva scoperto per caso di soffrire un tumore endocrino al pancreas, asportato grazie a un intervento chirurgico d’emergenza. Ora sta bene ma, come ha affermato in una commovente dedica su Ig, la sua forza è data dalla moglie e dai piccoli Leone e Vittoria. Non è la prima volta che la coppia sceglie la Liguria come meta delle proprie vacanze.ha portato spesso i figli all’Acquario di Genova eha sempre dimostrato ...

Heyitsme_ry : Non è strano che la Meloni ancora deve rispondere a Chiara Ferragni? Almeno Renzi ebbe il coraggio di rispondere a… - polemicizzando : Marra fece un bel discorso sul privilegio dei ricchi , proprio come frecciatina a fedez e Chiara ferragni . Ostenta… - polemicizzando : Io ora smetto di seguire chiara ferragni e fedez, non se ne faranno niente di un follower meno è vero ma mi sono cagata il cazzo - infoitcultura : Fedez, lo schiaffo a Chiara Ferragni: una clamorosa storia di soldi - Peace74565022 : @Maly20122 @MirtillaMalco12 @Fedez Neanche Chiara ha commesso reato prendendo un Jet o facendo un giro in elicotter… -