Fedez e Chiara Ferragni, romantica cena a Portofino per l’anniversario (Di venerdì 2 settembre 2022) Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato il quarto anniversario di matrimonio con una romantica cena a Portofino, meta abituale dei loro festeggiamenti. Da soli, senza figli e amici al seguito, hanno brindato a un amore reso ancora più forte dalle difficoltà. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 2 settembre 2022)hanno festeggiato il quarto anniversario di matrimonio con una, meta abituale dei loro festeggiamenti. Da soli, senza figli e amici al seguito, hanno brindato a un amore reso ancora più forte dalle difficoltà. L'articolo proviene da DireDonna.

charlosboys : domenica a monza: livrea speciale 1-2 redbull chiara ferragni e fedez (forse) gli sticker di el ??an non sappiamo chi canta l’inno - Heyitsme_ry : Non è strano che la Meloni ancora deve rispondere a Chiara Ferragni? Almeno Renzi ebbe il coraggio di rispondere a… - polemicizzando : Marra fece un bel discorso sul privilegio dei ricchi , proprio come frecciatina a fedez e Chiara ferragni . Ostenta… - polemicizzando : Io ora smetto di seguire chiara ferragni e fedez, non se ne faranno niente di un follower meno è vero ma mi sono cagata il cazzo - infoitcultura : Fedez, lo schiaffo a Chiara Ferragni: una clamorosa storia di soldi -